Risultati definitivi in Israele: 53 seggi per Netanyahu, 48 per l’opposizione guidata da Eisenkot. Partiti arabi a 19

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Lo scrutinio del 100% delle schede elettorali ha confermato che il blocco del premier Benjamin Netanyahu ottiene 53 seggi, contro i 48 del Blocco del cambiamento guidato da Gadi Eisenkot.

I partiti arabi conquistano complessivamente 19 seggi, confermando l’assenza di una maggioranza parlamentare per entrambi gli schieramenti. Secondo i risultati definitivi, il Likud di Netanyahu si conferma primo partito con 27 seggi, seguito da Yashar di Eisenkot con 21. Together di Naftali Bennett e Yair Lapid ottiene 12 seggi, la Lista araba congiunta 11, I Democratici e il partito arabo Ra’am 8 ciascuno. Yisrael Beiteinu, Otzma Yehudit e United Torah Judaism conquistano 7 seggi ciascuno, mentre Shas e l’alleanza tra Sionismo Religioso e Zehut si fermano a 6 seggi.

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(ITALPRESS).