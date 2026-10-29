Cina: rilasciati 168.000 avannotti a Ningbo per il ripopolamento ittico (3)

NINGBO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 28 ottobre 2026, ritrae un’iniziativa di rilascio di pesci a Ningbo, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. La China Mineral Resources Group Zhoushan Development Co., Ltd., in collaborazione con l’Istituto di ricerca sulla pesca del Mar Cinese Orientale dell’Accademia cinese delle scienze della pesca e con l’Istituto di ricerca sulla pesca marina dello Zhejiang, ieri ha condotto la sua 43esima attività di ripopolamento ittico a Ningbo. Sono stati rilasciati in totale 168.000 avannotti marcati, tra cui esemplari di ombrina grande gialla dello stock Daiqu, di bocca d’oro cinese e di orate dalla testa nera. Il rilascio mirava a contribuire alla tutela della biodiversità marina e al ripristino degli ecosistemi marini.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).