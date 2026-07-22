Cina: il razzo Gravity-1 lancia nuovi satelliti dal mare

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi la Cina ha lanciato nello spazio un razzo vettore Gravity-1 dalle acque al largo della costa di Shanghai, nella Cina orientale, segnando il pieno successo di questa missione di test di volo.
Il Centro di lancio satellitare di Taiyuan ha lanciato il razzo commerciale alle 10:54, ora di Pechino, collocando nove satelliti nelle orbite prestabilite.
Il razzo vettore Gravity-1 ha effettuato il suo volo inaugurale nel gennaio 2024.
(ITALPRESS).
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