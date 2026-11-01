Cina: il panda gigante Lang Yue rientra dai Paesi Bassi (1)

CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il panda gigante Lang Yue, appena rientrato in Cina da uno zoo nei Paesi Bassi, è ritratto in un recinto di isolamento e quarantena presso la base di Ya’an del Centro cinese per la conservazione e la ricerca sul panda gigante, nella città di Ya’an, nella provincia del Sichuan, nella Cina sud-occidentale, il 31 ottobre 2026.

Il panda gigante Lang Yue è arrivato sano e salvo a Chengdu, capoluogo della provincia del Sichuan, nella Cina sud-occidentale, sabato mattina, dopo essere partito dallo zoo Ouwehands di Rhenen, nei Paesi Bassi. È stato poi trasferito alla base di Ya’an del Centro cinese per la conservazione e la ricerca sul panda gigante, dove resterà in quarantena per almeno 30 giorni. Lang Yue è il secondo cucciolo nato dai panda giganti Wu Wen e Xing Ya, arrivati nei Paesi Bassi nel 2017. Il loro primo cucciolo, Fan Xing, è nato nel maggio 2020 ed è partito per la Cina nel settembre 2023.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)