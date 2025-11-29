Cina: il Paese produce circa il 75% dei bachi da seta del mondo

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La produzione cinese di bozzoli di bachi da seta rappresenta circa il 75% del totale mondiale, mentre le sue esportazioni di seta greggia costituiscono oltre il 60% del totale globale, ha dichiarato giovedì He Yongqian, portavoce del Ministero del Commercio.

Ha osservato che il ministero, insieme ai dipartimenti competenti, ha emanato un avviso per avviare un’iniziativa volta a promuovere il graduale trasferimento dell’industria della seta verso le regioni centrali e occidentali del Paese, ottimizzare la distribuzione regionale, migliorare la qualità complessiva dello sviluppo e sviluppare nuovi vantaggi competitivi a livello internazionale.

Durante il periodo del 14esimo Piano Quinquennale (2021-2025), il settore ha ottenuto risultati significativi: la produzione annuale media di bozzoli di bachi da seta ha raggiunto circa 744.000 tonnellate, con un incremento dell’11% rispetto alla fine del 13esimo Piano Quinquennale (2016-2020), ha detto He.

L’innovazione tecnologica ha alimentato lo sviluppo del settore, con il numero di nuovi brevetti aumentato del 45,2 % rispetto al periodo precedente, ha aggiunto.

Le esportazioni cinesi di seta hanno raggiunto 1,44 miliardi di dollari nel 2024 – con un incremento di oltre il 30% rispetto alla fine del 13esimo Piano Quinquennale, raggiungendo circa 120 Paesi e regioni, ha osservato He.

(ITALPRESS).