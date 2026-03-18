Cina: il paesaggio primaverile del lago Daming attira i turisti (1)

JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 17 marzo 2026, mostra il paesaggio intorno al lago Daming a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong. I salici intorno al lago sono tornati verdi con l’aumento delle temperature, attirando turisti in visita.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

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