Cina: il distretto di Jizhou a Tianjin si tinge dei colori dell’autunno (2)

TIANJIN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Una foto aerea scattata con un drone il 28 ottobre 2025 mostra il paesaggio autunnale nei pressi di un resort nel distretto di Jizhou, a Tianjin, nel nord della Cina. Recentemente il distretto di Jizhou a Tianjin è entrato nella stagione migliore per ammirare il foliage autunnale.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
