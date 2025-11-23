CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata con drone il 22 novembre 2025 mostra una veduta del borgo di Zhongyi, nella contea di Shizhu, a Chongqing, nel sud-ovest della Cina. Situato nell’area del monte Wuling, il borgo di Zhongyi negli ultimi anni ha sviluppato diverse industrie caratteristiche per costruire un moderno sistema agricolo industriale. Inoltre, il borgo ha migliorato l’ambiente abitativo e le infrastrutture, attirando molti turisti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).