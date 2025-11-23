CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I contadini lavorano in un pescheto nel borgo di Zhongyi, nella contea di Shizhu, a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, il 22 novembre 2025. Situato nell’area del monte Wuling, il borgo di Zhongyi negli ultimi anni ha sviluppato diverse industrie caratteristiche per costruire un moderno sistema agricolo industriale. Inoltre, il borgo ha migliorato l’ambiente abitativo e le infrastrutture, attirando molti turisti.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
