Cina: il 20 aprile ricorre il Guyu, sesto dei 24 termini solari tradizionali (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 20 aprile 2026, mostra un agricoltore al lavoro in una risaia nella cittadina di Mala, nel distretto di Qianjiang, nella municipalità sud-occidentale cinese di Chongqing. Il 20 aprile ricorre il Guyu, o Pioggia di grano, il sesto dei 24 termini solari tradizionali cinesi, che segna l’inizio della stagione delle piogge, un periodo favorevole per la semina e la crescita delle colture.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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