Cina: Shanghai, completata posa binari di prima linea metro che attraversa fiume Yangtze

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La linea 22 della metropolitana di Shanghai, il primo progetto di trasporto ferroviario della città che attraversa il fiume Yangtze, ha completato oggi l’intero processo di posa dei binari, segnando un nuovo passo avanti nello sviluppo integrato del delta del fiume Yangtze.

Una volta completata, la linea, nota anche come Chongming Line, accorcerà la distanza tra l’isola di Chongming e il centro di Shanghai, migliorando ulteriormente la comodità dei trasporti regionali e immettendo nuovo slancio nello sviluppo integrato del delta del fiume Yangtze. L’isola di Chongming è la terza isola più grande della Cina e si è formata dai sedimenti depositati dal fiume Yangtze.

Dalla stazione di Jinji Road, nella Pudong New Area di Shanghai, fino alla stazione di Yu’an, sull’isola di Chongming, la linea 22 si estende per oltre 42 chilometri a una velocità di progetto di 120 chilometri orari. La linea attraversa due volte il fiume Yangtze passando per l’isola di Changxing e conta in totale otto stazioni.

(ITALPRESS).