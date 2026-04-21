Cina: il 20 aprile ricorre il Guyu, sesto dei 24 termini solari tradizionali (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 20 aprile 2026, mostra dei coltivatori di tè che ne raccolgono le foglie in una piantagione di tè nella cittadina di Tuantian, nella città di Tengchong a Baoshan, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan. Il 20 aprile ricorre il Guyu, o Pioggia di grano, il sesto dei 24 termini solari tradizionali cinesi, che segna l’inizio della stagione delle piogge, un periodo favorevole per la semina e la crescita delle colture.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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