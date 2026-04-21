Quattro palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza

GAZA (PALESTINA) (ITALPRESS) – Quattro palestinesi sono stati uccisi da bombardamenti e colpi d’arma da fuoco israeliani nel sud e nel nord della Striscia di Gaza. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa citando fonti locali, secondo cui tre palestinesi sono stati uccisi in un bombardamento che ha colpito una zona a ovest di Khan Younis, mentre una donna palestinese è stata uccisa dal fuoco della Marina israeliana nella zona di al-Salatin, a ovest di Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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