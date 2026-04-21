Cina: il 20 aprile ricorre il Guyu, sesto dei 24 termini solari tradizionali (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un agricoltore estirpa le erbacce in un campo di grano nella cittadina di Mashang, nella contea di Neihuang a Anyang, nella provincia centrale cinese dello Henan, il 20 aprile 2026. Il 20 aprile ricorre il Guyu, o Pioggia di grano, il sesto dei 24 termini solari tradizionali cinesi, che segna l’inizio della stagione delle piogge, un periodo favorevole per la semina e la crescita delle colture.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]