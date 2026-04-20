ROMA (ITALPRESS) – La magistratura iraniana ha annunciato l‘esecuzione di due persone condannate per appartenenza a una rete di spionaggio al servizio del Mossad israeliano. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Mizan, legata alla autorità giudiziarie, i due condannati erano in contatto diretto con agenti del Mossad e avevano ricevuto addestramento specifico per condurre un attacco contro un importante obiettivo militare a Teheran.

I due uomini sono stati giustiziati dopo essere stati riconosciuti colpevoli di collaborazionismo con i servizi segreti israeliani, in base a quanto dichiarato oggi dalle autorità iraniane.

La notizia giunge in un contesto di alta tensione tra Iran e Israele, con Teheran che intensifica le operazioni contro presunte reti di spionaggio.

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