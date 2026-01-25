PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Pechino ha registrato la migliore qualità dell’aria di sempre, grazie in larga parte alla rapida diffusione dei veicoli a nuova energia (NEV) e a un impegno costante nella promozione dell’energia pulita, secondo il rapporto annuale sul lavoro del governo cittadino pubblicato domenica.

Nel 2025 la capitale ha ottenuto risultati significativi nella costruzione di una città bella ed ecologica: il numero di NEV in circolazione ha superato 1,3 milioni, l’energia verde ha rappresentato il 36% del mix elettrico urbano e i giorni con buona qualità dell’aria hanno oltrepassato per la prima volta l’80%, ha dichiarato il sindaco Yin Yong presentando il rapporto alla sessione annuale dell’Assemblea Popolare Municipale di Pechino.

La concentrazione media annua di PM2.5 – le pericolose polveri sottili – è scesa a 27 microgrammi per metro cubo nel 2025. Questo valore non solo è inferiore dell’11,5% rispetto all’anno precedente, ma rappresenta anche il livello più basso da quando sono iniziati i monitoraggi, si legge nel rapporto.

La città dispone di una capacità produttiva annua di 700.000 NEV. Yin ha aggiunto che Pechino prevede di realizzare 30.000 nuove colonnine pubbliche di ricarica elettrica nel 2026, ampliando in modo significativo le infrastrutture di supporto.

(ITALPRESS).