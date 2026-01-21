Cina: i tesori di giada della cultura preistorica di Lingjiatan (1)

(260121) -- MA'ANSHAN, Jan. 21, 2026 (Xinhua) -- This photo taken on May 16, 2025 shows a jade eagle on display at the Lingjiatan Site Museum in Hanshan County, Ma'anshan, east China's Anhui Province. Dating back some 5,300 to 5,800 years, the Lingjiatan relic site in east China's Anhui was discovered in 1985. It is known for the jadeware unearthed there. The findings include jade artifacts in various shapes, offering a peek into the spirits and aesthetics of a prehistoric Chinese jade culture. (Xinhua/Huang Bohan)

MA’ANSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 16 maggio 2025, mostra un’aquila di giada esposta al Museo del sito di Lingjiatan, nella contea di Hanshan, a Ma’anshan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui. Datato a circa 5.300-5.800 anni fa, il sito di reperti di Lingjiatan è stato scoperto nel 1985 ed è noto per i manufatti in giada rinvenuti nell’area. I ritrovamenti comprendono oggetti in giada di varie forme, che offrono uno sguardo sulla spiritualità e sull’estetica di una cultura preistorica cinese della giada.

– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).

