ULANQAB (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone visitano il complesso vulcanico di Ulanhada nella Bandiera posteriore dell’ala destra di Qahar, a Ulanqab, nella Regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina, il 31 luglio 2026. Durante l’estate, la prateria di Huitengxile e il complesso vulcanico di Ulanhada, a Ulanqab, attirano i turisti con i loro magnifici paesaggi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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