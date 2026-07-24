Cina: i matematici Deng Yu e Wang Hong ricevono la medaglia Fields

PHILADELPHIA (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – I matematici cinesi Deng Yu e Wang Hong sono stati insigniti della medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso internazionale dei matematici 2026, tenutasi ieri a Filadelfia. È la prima volta che dei matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento.

La medaglia Fields è uno dei più prestigiosi premi internazionali per la matematica, assegnato ogni quattro anni a un numero compreso tra due e quattro giovani ricercatori, in riconoscimento dei loro eccezionali risultati matematici in lavori già svolti e del loro potenziale per futuri traguardi.

(ITALPRESS).