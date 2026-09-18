XIANGYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone si esibiscono nella città antica di Xiangyang, nella provincia centrale cinese dello Hubei, il 14 settembre 2026. Negli ultimi anni, Xiangyang ha promosso il turismo attraverso spettacoli di luci, crociere serali, spettacoli dal vivo e mercati notturni. La città ha inoltre integrato il proprio patrimonio storico e culturale nel turismo, offrendo ai visitatori un’esperienza più ricca che unisce la storia locale alla vivace vita di strada.

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