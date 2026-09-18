Caso Caruana Galizia a Malta, chiesta un’indagine per una presunta falsa testimonianza di Fenech

VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’Ufficio del Procuratore generale ha trasmesso al commissario di polizia una richiesta di indagine per una presunta falsa testimonianza da parte dell’imprenditore maltese Yorgen Fenech. La richiesta è stata presentata dall’eurodeputato nazionalista David Casa e riguarda la deposizione resa da Fenech sotto giuramento durante il processo per l’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia. Casa ha contestato l’affermazione di Fenech secondo cui Electrogas e 17 Black sarebbero state realtà del tutto estranee, descrivendole come “mele e arance”. Nella richiesta, Casa ha citato documenti e prove finanziarie riguardanti 17 Black, la sua proprietà, presunti accordi di pagamento e i collegamenti con Electrogas.

Fenech è proprietario di 17 Black, una società registrata a Dubai la cui proprietà è stata resa nota nel 2018. Documenti finanziari avevano identificato la società come “potenziale cliente” di società panamensi riconducibili all’ex ministro dell’Energia Konrad Mizzi e all’ex capo di gabinetto dell’allora premier Joseph Muscat, Keith Schembri. Il rapporto tra 17 Black ed Electrogas è stato uno degli elementi centrali del processo durato 55 giorni, durante il quale l’accusa ha sostenuto che le inchieste di Caruana Galizia sulle due realtà potessero costituire un movente per il suo omicidio. Fenech ha respinto l’accusa e ha dichiarato alla giuria che le due entità non avevano alcun rapporto.

All’inizio di questo mese è stato assolto dall’accusa di complicità nell’omicidio di Caruana Galizia e da quella di associazione con altre persone finalizzata alla commissione di un reato a Malta. La giuria, composta da nove membri, ha emesso un verdetto di non colpevolezza con otto voti contro uno per entrambi i capi d’imputazione. L’accusa dovrebbe presentare appello contro l’assoluzione entro il termine di 15 giorni lavorativi, chiedendo potenzialmente un nuovo processo sulla base di questioni relative allo svolgimento del procedimento con giuria. Casa ha chiesto che l’intera deposizione di Fenech venga esaminata alla luce dei documenti bancari, delle comunicazioni e delle altre prove disponibili. Separatamente, la giudice Edwina Grima ha disposto che le deposizioni rese dai testimoni durante il processo siano trasmesse al commissario di polizia per stabilire se vi siano gli estremi per avviare procedimenti penali nei confronti di terzi. La giudice ha inoltre ordinato che gli atti del processo e la relativa documentazione siano acquisiti nell’ambito dell’inchiesta magistrale ancora in corso sull’omicidio di Caruana Galizia. Caruana Galizia è stata uccisa nell’ottobre 2017 in un attentato con un’autobomba a Bidnija. A nove anni di distanza, il mandante dell’omicidio non è ancora stato identificato.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).