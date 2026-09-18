XIANGYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone visitano un’area panoramica dedicata alla cultura del periodo dei Tre Regni (220-280) a Xiangyang, nella provincia centrale cinese dello Hubei, il 15 settembre 2026. Negli ultimi anni, Xiangyang ha promosso il turismo attraverso spettacoli di luci, crociere serali, spettacoli dal vivo e mercati notturni. La città ha inoltre integrato il proprio patrimonio storico e culturale nel turismo, offrendo ai visitatori un’esperienza più ricca che unisce la storia locale alla vivace vita di strada.

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