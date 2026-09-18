Tunisia, Saied accusa soggetti coinvolti in corruzione di aver bloccato dei progetti sanitari

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente tunisino Kais Saïed ha accusato persone coinvolte nella corruzione di aver deliberatamente bloccato alcuni progetti e attrezzature del sistema sanitario pubblico, nonostante fossero disponibili i finanziamenti necessari. Lo ha affermato ieri durante un incontro al Palazzo di Cartagine con il ministro della Salute, Mustapha Ferjani. Secondo Saïed, diversi progetti sanitari hanno subito ritardi nella realizzazione nonostante la disponibilità delle risorse finanziarie, mentre alcune apparecchiature sarebbero state deliberatamente messe fuori servizio. Il presidente ha chiesto che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni attraverso la giustizia.

Nel corso dell’incontro, Saïed ha inoltre evidenziato i progressi compiuti in alcuni progetti sanitari, in particolare nei servizi di lettura a distanza delle analisi mediche e delle immagini radiologiche, che consentirebbero di ridurre gli spostamenti dei pazienti e i tempi di attesa. Il presidente tunisino ha inoltre elogiato le competenze del personale medico, paramedico e degli operatori sanitari tunisini, sottolineando che diversi Paesi, anche scientificamente avanzati, cercano di attrarre professionisti tunisini. Ha infine affermato che un nuovo quadro giuridico per il personale sanitario potrebbe favorire una maggiore libertà di iniziativa e lo sviluppo delle competenze professionali.

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