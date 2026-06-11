YICHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un ricercatore dell’Istituto di ricerca sulle piante rare del fiume Yangtze lavora su un campione vegetale a Yichang, nella provincia centrale cinese dello Hubei, l’8 giugno 2026. Fondato nel 2007, l’istituto svolge un ruolo fondamentale nella salvaguardia della biodiversità del fiume Yangtze, concentrandosi sulla conservazione delle piante rare ed endemiche nel bacino del fiume. Ad oggi, ha protetto 2.160 specie vegetali rare ed endemiche, coltivato oltre 320.000 piantine e trapiantato con successo 67.800 piante rare in natura.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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