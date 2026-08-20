Cina: Huawei presenta nuovi prodotti sul mercato turco (2)

ISTANBUL (TURCHIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un’ospite fotografa un nuovo smartphone Huawei durante l’evento di lancio dei nuovi prodotti dell’azienda a Istanbul, in Turchia, il 19 agosto 2026. Ieri sera Huawei ha tenuto a Istanbul un evento di lancio, presentando per il mercato turco smartphone, tablet, dispositivi indossabili intelligenti e altri prodotti della serie Pura 90s.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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