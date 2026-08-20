Cina: Shenzhen accelera l’uso di veicoli autonomi nella logistica (3)

SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un veicolo autonomo funzionale del fornitore di servizi logistici JD Logistics percorre una strada nel distretto di Pingshan a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 19 agosto 2026. Negli ultimi anni, i fornitori di servizi logistici di Shenzhen hanno accelerato l’impiego commerciale di veicoli autonomi funzionali, contribuendo a ridurre il carico di lavoro fisico dei corrieri e, al tempo stesso, a migliorare l’efficienza delle consegne. A luglio 2026, nel settore logistico di Shenzhen operavano complessivamente 837 veicoli di questo tipo, al servizio di 2.890 itinerari, con una copertura stradale di circa 13.000 chilometri.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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