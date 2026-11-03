Cina: Hong Kong sospende importazioni di prodotti avicoli da una contea USA

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’autorità per la sicurezza alimentare di Hong Kong ieri ha annunciato che sospenderà le importazioni di carne e prodotti avicoli provenienti dalla contea di Kittitas, nello Stato di Washington, negli Stati Uniti, a causa di un focolaio di influenza aviaria nella zona.

Il Centro per la sicurezza alimentare (CFS) del Dipartimento per l’igiene alimentare e ambientale del governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong ha disposto che gli operatori del settore sospendano con effetto immediato tali importazioni, comprese quelle di uova, provenienti da tale area, al fine di tutelare la salute pubblica a Hong Kong.

Il CFS ha dichiarato che la decisione è stata presa a seguito di una notifica dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) relativa a un focolaio di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità nella zona.

Il CFS ha contattato le autorità statunitensi in merito alla questione e monitorerà attentamente le informazioni diffuse dalla WOAH e dalle autorità competenti sul focolaio. Saranno adottate misure appropriate in risposta all’evolversi della situazione, ha dichiarato un portavoce del CFS.

(ITALPRESS).