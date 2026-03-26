Cina: Hong Kong ospita l’anteprima di Art Basel 2026 (2)

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I visitatori ammirano le opere esposte all’anteprima dell’Art Basel Hong Kong 2026 al Centro congressi ed esposizioni di Hong Kong, nella Cina meridionale, il 25 marzo 2026. L’anteprima si è tenuta ieri nella città, riunendo 240 gallerie provenienti da 41 Paesi e regioni. Composta da sei settori e programmi tematici, la fiera sarà aperta al pubblico da venerdì fino a domenica.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).