Cina: Hong Kong attira investitori globali per monetizzare rosee prospettive di crescita

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Hong Kong ha attirato l’attenzione di tutto il mondo con la sua ricca Offerta pubblica iniziale (IPO), destinata a proseguire a pieno ritmo nel 2026, attraendo quegli investitori che desiderano gli asset cinesi per via delle prospettive di crescita del Paese.

Nel 2025 la borsa di Hong Kong ha raccolto oltre 280 miliardi di dollari di Hong Kong (circa 35,9 miliardi di dollari USA), diventando il più grande mercato IPO al mondo. Il gong delle quotazioni di una dozzina di colossi tecnologici ha dato il via a un nuovo anno vivace, con 400 società in attesa di quotarsi in borsa.

La 19esima edizione dell’Asian Financial Forum, conclusasi martedì in città, era animata da previsioni sul “prossimo CATL”, che lo scorso maggio ha raccolto oltre 35 miliardi di dollari di Hong Kong.

I risultati di un sondaggio congiunto, condotto dall’Hong Kong Trade Development Council e da EY e pubblicato durante il forum, hanno mostrato che l’88% dei leader aziendali intervistati ha citato l’ecosistema del mercato finanziario di Hong Kong, caratterizzato da una solida pipeline di IPO, come suo punto di forza unico.

Hussein Rifai, gestore australiano di fondi di private equity, si reca a Hong Kong per motivi di lavoro sin dagli anni ’80, offrendo servizi finanziari a investitori e aziende cinesi. Con l’aumentare dell’interesse degli investitori per gli asset cinesi, ora frequenta broker della Cina continentale e di Hong Kong al forum alla ricerca di affari sempre più importanti.

“Credo che ci sia ampio margine per investimenti bilaterali tra Australia e Cina, specialmente in settori quali l’alimentare, l’estrazione mineraria e l’intelligenza artificiale (IA)”, ha affermato Rifai, aggiungendo che i modelli cinesi di IA possono contribuire a rendere più efficiente la gestione aziendale in Australia.

“Hong Kong è il punto di convergenza del capitale paziente globale”, ha affermato Wang Shuguang, presidente della China International Capital Corp Ltd. La quotazione a Hong Kong apre le porte non solo al capitale globale, ma anche alla conoscenza e alla presenza nei mercati di riferimento, ha poi aggiunto Wang.

Gli impegni della Cina a perseguire uno sviluppo di alta qualità, così come l’autosufficienza e il rafforzamento nella scienza e nella tecnologia durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), si aggiungono ai punti di forza della città come piattaforma di raccolta fondi bidirezionale.

L’investitore e filantropo Paul Polman ha dichiarato, a margine del forum, che la Cina manterrà il suo primato nelle tecnologie verdi negli anni a venire e che l’ecosistema finanziario e la cultura delle startup di Hong Kong aiuteranno le aziende a diffondere tali tecnologie nel mondo.

“Nelle attività di gestione degli asset, del capitale e del trading, Hong Kong gode di un reale vantaggio competitivo rispetto ad altre località della regione”, ha affermato Sjoerd Leenart, amministratore delegato per l’area Asia Pacifico alla J.P. Morgan, durante il Global Business Summit inaugurale del forum, tenutosi martedì.

Il ruolo di Hong Kong come porta d’accesso al mercato della Cina continentale è “incredibilmente importante”, ha dichiarato Leenart, citando gli enormi flussi di capitale verso nord e verso sud resi possibili dai meccanismi di collegamento azionario e obbligazionario.

Il governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong sta cercando di rafforzare il mercato dei capitali attraverso una serie di iniziative. In primo luogo, sta ottimizzando i requisiti di quotazione per attirare società diversificate in borsa e sta promuovendo un ciclo di regolamento del giorno lavorativo successivo alla data dell’operazione. Anche le dimensioni del lotto di negoziazione e lo spread minimo del mercato azionario sono in fase di revisione per migliorare la liquidità del mercato.

