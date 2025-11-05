ZHENGZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Questa foto, scattata il 3 novembre 2025, mostra una catena di montaggio di veicoli a nuova energia (NEV) della BYD, il principale produttore cinese di questo settore, nello stabilimento della società a Zhengzhou, nella provincia cinese centrale di Henan.

In qualità di importante polo industriale della Cina centrale, la provincia ha promosso attivamente lo sviluppo di alta qualità del suo settore manifatturiero attraverso l’innovazione scientifica e tecnologica e l’aggiornamento industriale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).