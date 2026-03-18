HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni operai trasportano miscele di fertilizzanti presso un’azienda agricola del Beidahuang Group, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 17 marzo 2026. Negli ultimi giorni, le unità di produzione agricola del Beidahuang Group nell’area di bonifica dello Heilongjiang stanno svolgendo i preparativi per l’aratura primaverile.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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