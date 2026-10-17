Cina: Heilongjiang, il granaio del Paese, nel pieno della raccolta autunnale (3)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un agricoltore alla guida di un macchinario agricolo raccoglie il mais in un’azienda del gruppo Beidahuang, nella provincia dello Heilongjiang, nella Cina nord-orientale, il 15 ottobre 2026. La raccolta autunnale è in pieno svolgimento nello Heilongjiang, provincia nota come il “granaio della Cina”.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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