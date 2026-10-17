Cina: Heilongjiang, il granaio del Paese, nel pieno della raccolta autunnale (1)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata da un drone il 15 ottobre 2026, mostra un agricoltore alla guida di un macchinario agricolo per la raccolta del mais in un’azienda del gruppo Beidahuang, nella provincia dello Heilongjiang, nella Cina nord-orientale. La raccolta autunnale è in pieno svolgimento nello Heilongjiang, provincia nota come il “granaio della Cina”.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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