HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 17 marzo 2026, mostra i treni merci carichi di prodotti agricoli alla stazione ferroviaria di Harbin Sud, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. La provincia, soprannominata il “granaio” della Cina, è entrata di recente nella stagione di punta per la spedizione di prodotti agricoli in vista dell’imminente aratura primaverile.

La China Railway Harbin Group Co., Ltd. ha dato priorità al trasporto di sementi, fertilizzanti, macchinari agricoli e accessori. Lo snodo ferroviario ha ottimizzato l’organizzazione dei trasporti e ha allocato con precisione le capacità di trasporto per garantire le attività di aratura primaverile nella provincia.

-Foto Xinhua-

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