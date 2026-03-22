Cina: Hefei si è rinnovata seguendo le esigenze dei cittadini (2)

HEFEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una turista posa per alcune foto nella via antica di Modian, a Hefei, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il 14 marzo 2026. Cogliendo il rinnovamento urbano come opportunità, negli ultimi anni la città di Hefei si è adoperata per individuare le esigenze pubbliche ed esplorare un percorso di rinnovamento urbano che tenga conto sia del patrimonio della città vecchia sia della vitalità moderna, sulla base del quale numerosi luoghi del passato sono stati rivitalizzati.

-Foto Xinhua-

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