Cina: Hefei, al via la World Manufacturing Convention 2026 (2)

HEFEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 20 settembre 2026, mostra lo stand del produttore cinese di chip di memoria ChangXin Memory Technologies (CXMT) alla World Manufacturing Convention (WMC) 2026 a Hefei, nella provincia orientale cinese dell’Anhui. A tema “Produzione intelligente per un futuro migliore”, la WMC 2026 ha preso il via qui ieri.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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