YANBIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Due persone sono state trovate morte e altre tre risultano disperse dopo che una colata di fango ha colpito la provincia sud-occidentale cinese del Sichuan nelle prime ore di sabato. Lo hanno riferito le autorità locali.
La colata di fango si è verificata nei pressi del villaggio di Zhiliuhe, nella contea di Yanbian, a Panzhihua. Il dipartimento provinciale per la gestione delle emergenze ha inviato sul posto un gruppo di lavoro per guidare le operazioni di soccorso.
Fonte foto Xinhua
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]