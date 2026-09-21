Ucraina, il Cremlino: “Aperti a una ripresa dei negoziati trilaterali”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Mosca spera di riprendere i negoziati trilaterali per una soluzione al conflitto ucraino e farà un altro tentativo per raggiungere i suoi obiettivi pacificamente. Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ai giornalisti. “Per quanto riguarda la ripresa dei negoziati trilaterali, siamo aperti. Stiamo continuando l’operazione militare speciale e lavorando per raggiungere i nostri obiettivi. Speriamo di poter riprendere i negoziati trilaterali. Faremo un altro tentativo per raggiungere i nostri obiettivi pacificamente”.

Peskov ha inoltre riferito che al momento non si registrano progressi nel processo negoziale per una soluzione al conflitto ucraino. “No, non ci sono progressi“, ha dichiarato ai giornalisti rispondendo a una domanda sull’argomento.

“Gli attacchi con droni durante le elezioni avevano lo scopo di interrompere il processo elettorale, ma non hanno avuto alcun effetto”, ha spiegato rispondendo a una domanda sull’eventualità che gli attacchi provenienti dall’Ucraina costituissero un tentativo di interrompere le elezioni. Durante il briefing con la stampa, Peskov ha aggiunto che il presidente Vladimir Putin ha in programma incontri con la presidente della Commissione elettorale centrale Ella Pamfilova e con i leader delle fazioni della Duma. “Il presidente dovrebbe incontrare il capo della Commissione elettorale centrale, i leader dei vari partiti e i deputati”, il Cremlino farà sapere in seguito le modalità con cui si svolgeranno gli incontri.

– foto IPA Agency –

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