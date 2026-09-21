Tajani e Rubio firmano a New York un Memorandum d’Intesa Italia-Usa sui materiali critici

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani firma oggi a New York con il Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio, il Memorandum d’Intesa Italia-USA sulla cooperazione nel settore dei minerali critici. Lo rende noto la Farnesina. Con la firma viene istituito un Gruppo di Lavoro tecnico Italia-USA sui minerali critici, incaricato di dare seguito operativo alla collaborazione bilaterale. Grazie all’intesa, sarà possibile rafforzare il lavoro congiunto per la messa in sicurezza delle catene di approvvigionamento di queste materie prime, attraverso lo scambio di informazioni e competenze e la mobilitazione di risorse pubbliche e private per investimenti nei settori estrattivo, della lavorazione e del riciclo, quest’ultimo un campo dove l’Italia vanta imprese di eccellenza. Il testo affronta anche il tema dei prezzi di mercato delle materie prime critiche, prevedendo la collaborazione con partner internazionali per sviluppare meccanismi di determinazione dei prezzi più equi. Si prevede infine che questo partenariato integri e sostenga il coordinamento a livello multilaterale, come quello promosso dall’Alleanza del G7 per la resilienza e la produzione.

Il Memorandum fa seguito alla partecipazione del Ministro all’evento ministeriale di lancio dell’iniziativa statunitense “FORGE” (Forum per l’Impegno Geostrategico sulle Risorse) sui minerali critici lo scorso febbraio a Washington. In tale quadro si colloca anche l’adesione dell’Italia il 31 luglio scorso alla PAX Silica, iniziativa USA volta a mettere in sicurezza la catena di approvvigionamento dell’intelligenza artificiale e dei semiconduttori. L’intesa sarà complementare a quella analoga firmata nell’aprile scorso fra UE e USA.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).