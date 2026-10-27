Cina: Hebei, agricoltura specializzata favorisce rivitalizzazione rurale (3)

TANGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni agricoltori raccolgono ravanelli bianchi in un campo nel distretto di Fengnan, città di Tangshan, nella provincia dello Hebei, nel nord della Cina, il 26 ottobre 2026. Negli ultimi anni, il distretto di Fengnan ha dato priorità allo sviluppo di prodotti agricoli caratteristici come motore fondamentale per la rivitalizzazione rurale locale. Promuovendo la collaborazione tra cooperative agricole, basi di coltivazione e famiglie locali, Fengnan ha ottimizzato con decisione la propria agricoltura specializzata e introdotto una gestione standardizzata. Questi sforzi hanno migliorato l’efficienza agricola nella zona e aumentato i redditi degli agricoltori.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)