Cina: Harbin, svelata scultura di neve “Mr Snowman” alta 23,8 metri (1)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 9 dicembre 2025, mostra “Mr. Snowman” presso il punto panoramico di Sun Island a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. “Mr. Snowman”, un iconico paesaggio di sculture di neve per la 38esima edizione dell’Expo artistica internazionale di sculture di neve di Sun Island, con un’altezza di 23,8 metri e realizzata con 5.000 metri cubi di neve, è stata ufficialmente svelata qui martedì.
