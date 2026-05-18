Cina: Harbin ospita decima edizione China-Russia Expo (1)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni membri dello staff e artisti provenienti da Cina e Russia posano per una foto di gruppo durante la decima edizione della China-Russia Expo a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 17 maggio 2026. L’evento, incentrato sul tema “Fiducia, cooperazione e mutuo beneficio”, si è aperto ieri nella città.
È stato organizzato congiuntamente dal ministero del Commercio della Repubblica popolare cinese, dal governo popolare della provincia dello Heilongjiang, dal ministero dello Sviluppo Economico della Federazione russa e dal ministero dell’Industria e del Commercio della Federazione russa.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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