WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a lanciare avvertimenti all’Iran. In un post su Truth ha scritto che “non rimarrà nulla” dell’Iran “se non accetterà un accordo”. “Per l’Iran il tempo stringe: è meglio che si diano una mossa e in fretta! ù altrimenti non rimarrà più nulla di loro. Il tempo è essenziale”.

Nel frattempo, Trump ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il quale ha dichiarato che, se dovessero riprendere gli scontri con l’Iran, è possibile che Israele venga coinvolto direttamente. Trump avrebbe inoltre riunito nel suo golf club in Virginia i principali consiglieri per la sicurezza nazionale per affrontare il tema del conflitto.

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