Cina: Harbin ospita decima edizione China-Russia Expo (3)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune ballerine russe attendono prima della loro esibizione durante la decima edizione della China-Russia Expo a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 17 maggio 2026. L’evento, incentrato sul tema “Fiducia, cooperazione e mutuo beneficio”, si è aperto ieri nella città.

È stato organizzato congiuntamente dal ministero del Commercio della Repubblica popolare cinese, dal governo popolare della provincia dello Heilongjiang, dal ministero dello Sviluppo Economico della Federazione russa e dal ministero dell’Industria e del Commercio della Federazione russa.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).