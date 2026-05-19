Cina: Harbin, al via decima edizione della China-Russia Expo (3)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un visitatore prova un’attrezzatura intelligente per il benessere alla decima edizione della China-Russia Expo a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 18 maggio 2026. La fiera mette in evidenza i settori del futuro, tra cui le apparecchiature intelligenti, la sicurezza digitale, i materiali da costruzione ecologici, i nuovi sistemi di accumulo di energia e altri settori chiave.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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