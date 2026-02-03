Cina: Hangzhou, tradizioni di Capodanno animano il villaggio Mojiaqiao (3)

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli abitanti di un villaggio preparano dolci di riso nel villaggio di Mojiaqiao, a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 2 febbraio 2026. Con l’avvicinarsi del Capodanno cinese, Mojiaqiao ha organizzato una serie di attività festive, ricreando le tradizionali usanze del Capodanno cinese di una cittadina sull’acqua e creando un’atmosfera gioiosa per la festività imminente.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
