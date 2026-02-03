Cina: Hangzhou, tradizioni di Capodanno animano il villaggio Mojiaqiao (2)

(260202) -- HANGZHOU, Feb. 2, 2026 (Xinhua) -- A drone photo shows villagers watching a traditional water-town opera performance at Mojiaqiao Village in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Feb. 2, 2026. As the Chinese New Year approaches, Mojiaqiao Village in Hangzhou City has held a series of festive activities, recreating traditional Chinese New Year customs of a water town and creating a joyful atmosphere for the upcoming holiday. (Xinhua/Xu Yu)

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone, mostra gli abitanti di un villaggio mentre assistono a uno spettacolo di opera tradizionale di una cittadina sull’acqua nel villaggio di Mojiaqiao, a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 2 febbraio 2026. Con l’avvicinarsi del Capodanno cinese, Mojiaqiao ha organizzato una serie di attività festive, ricreando le tradizionali usanze del Capodanno cinese di una cittadina sull’acqua e creando un’atmosfera gioiosa per la festività imminente.

