Cina: Hangzhou tra le 20 città ONU verso l’obiettivo zero rifiuti

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Hangzhou, capoluogo della provincia orientale cinese dello Zhejiang, è stata selezionata come una delle “20 Città verso l’obiettivo Rifiuti zero” dal Comitato consultivo del Segretario generale delle Nazioni Unite per l’obiettivo Rifiuti zero, secondo l’Ufficio municipale di Hangzhou per l’ecologia e l’ambiente.

In una lettera, il comitato ha affermato che la candidatura di Hangzhou si è distinta per il forte impegno verso l’obiettivo e per il contributo allo sviluppo di soluzioni inclusive, sostenibili e innovative nella gestione dei rifiuti.

Con una produzione economica annua superiore ai 2.000 miliardi di yuan (circa 284,91 miliardi di dollari USA) e una popolazione di oltre 12,6 milioni di abitanti, Hangzhou ha attuato in modo efficace misure complete di gestione dei rifiuti solidi e di utilizzo delle risorse.

Dal 2021 al 2024, il volume dei rifiuti solidi a livello municipale generati a Hangzhou è diminuito costantemente, con la relativa produzione giornaliera pro capite in calo da 1,06 a 0,99 chili.

Questi risultati si basano sull’integrazione sistemica da parte della città dell'”intelligenza digitale” nella differenziazione dei rifiuti e nell’utilizzo delle risorse. La piattaforma intelligente di gestione dei rifiuti di Hangzhou è collegata in tempo reale a 7.361 punti di raccolta, 1.780 veicoli per il trasporto dei rifiuti, 9 impianti di incenerimento e 11 strutture per il trattamento dei rifiuti alimentari in tutta la città.

La lettera sottolinea inoltre che il caso di Hangzhou sarà pubblicato e presentato ufficialmente in occasione della Giornata internazionale dell’obiettivo Rifiuti zero, il 30 marzo di quest’anno, e sarà messo in evidenza durante gli eventi commemorativi ufficiali a Nairobi e New York.

“Si tratta di un riconoscimento degli sforzi costanti e pluriennali di Hangzhou per creare una città senza rifiuti e per esplorare l’integrazione tra digitalizzazione ed economia circolare”, ha dichiarato Gao Yiliang, funzionario dell’Ufficio municipale di Hangzhou per l’ecologia e l’ambiente.

