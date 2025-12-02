SANYA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei clienti fanno acquisti in un centro commerciale duty-free a Sanya, nella provincia cinese meridionale di Hainan, il 30 novembre 2025. La dogana di Haikou ha supervisionato un totale di 2,38 miliardi di yuan (circa 337 milioni di dollari USA) di vendite duty-free durante il primo mese (dall’1 al 30 novembre) di attuazione della politica duty-free offshore ampliata, con un aumento del 27,1% su base annua.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
