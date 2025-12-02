SANYA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 30 novembre 2025, mostra un centro commerciale duty-free a Sanya, nella provincia cinese meridionale di Hainan. La dogana di Haikou ha supervisionato un totale di 2,38 miliardi di yuan (circa 337 milioni di dollari) di vendite duty-free durante il primo mese (dall’1 al 30 novembre) di attuazione della politica duty-free offshore ampliata, con un aumento del 27,1% su base annua.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]